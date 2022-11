ओडिशा में बेपटरी हुई मालगाड़ी...स्टेशन पर चढ़े डिब्बे, 2 की कुचलकर मौत, कई अन्य घायल

जाजपुर: ओडिशा के जाजपुर में कोरई रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह-सुबह तक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. जानकारी के मुताबिक, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले कोरई स्टेशन पर आज तड़के एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. मालगाड़ी के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर बने वेटिंग हाल और टिकट काउंटर तक पहुंच गए. इस दौरान 2 यात्री इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह घायल हो गए.

हादसे से दो रेल लाइनें अवरुद्ध हो गईं. स्टेशन भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया है. राहत दल, रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मालगाड़ी के डिब्बों के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है. पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि किस वजह से यह दुर्घटना हुई है, यह जानने के लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं. हादसे के बाद अप और डाउन दोनों सेवा को बंद कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ.

Odisha| 2 died after a goods train derailed today early morning at Korai Station, under East Coast Railway. Both rail lines were blocked, railway station building was also damaged. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/siOvOse547

— ANI (@ANI) November 21, 2022