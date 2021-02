दिन भर की कई ऐसी खबरें होती हैं जो चाहकर भी आप पढ़ नहीं पाते. देश दुनिया की कई ऐसी खबरें होती हैं जो काफी चर्चा में होती हैं, लेकिन सारी खबरें एक साथ न मिल पाने से वह कहीं न कहीं हमसे छूट जाती हैं और हमें उससे जुड़ी जानकारी नहीं मिल पाती. ऐसे में हम आपके लिए ऐसी ही खबरों को एक साथ लेकर आते हैं जिससे आपको एक ही क्लिक में ऐसी सारी खबरों की जानकारी मिल सके जिनके बारे में देश भर में सबसे ज्यादा लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं.उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान (UP Board Exam Date 2021) कर दिया है. उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी. उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने डेट शीट जारी करते हुए बताया कि हाईस्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई को समाप्त होंगे. हाईस्कूल के एग्जाम 12 कार्य दिवसों में कराए जाएंगे और 10 मई को समाप्त होंगे. जबकि, इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में होगी और यह 12 मई को समाप्त होगी.वेलेंटाइन वीक के पांचवें दिन 11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जा रहा हैं. आज के दिन कपल को प्यार भरे कई वादे करने का मौका देता है. लोग अपने पार्टनर के लिए प्रॉमिस डे को खास बनाने के लिए मैसेज भेजकर उन्हें बधाई देते हैं.मेरा promise है,वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा,हमेशा आप के साथ रहूंगा,love you Forever!!!Happy Promise Dayअपने से कभी जुदा ना होने दूंगा,हर दिन प्यार से भरा होगा,प्यार ही प्यार होगा,सुबह से शाम तक शाम से सुबह तक,I Love You माई स्वीट जान!!!Happy Promise dayटीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और 'नागिन' फेम अनीता हसनंदानी ने बेटे को जन्म दिया है. इसकी इसकी जानकारी के उनके पति रोहित रेड्डी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. अनीता के मॉम बनने की जानकारी उनके फैंस तक पहुंचने के बाद बधाइयों का तांता लग गया है.रेगुलेशन टाइन के आखिरी मिनट में एनेस सिपोविच के आत्मघाती गोल की मदद से जमशेदपुर एफसी ने बुधवार को बोम्बोलिम के जीएमसी स्टेडियम में खेले गए हीरो इंडियन सुपर लीग के सातवें सीजन के मुकाबले में 2 बार की पूर्व चैम्पियन चेन्नइयन एफससी को 1-0 से मात दी.यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन के इंतजार के बीच आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 27 जून 2021 को ही होगा. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने यह भी कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2021 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा.Nokia 3.4 के 4 जीबी रैम + 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है, जो कि चारकोल, डस्क और फजॉर्ड कलर ऑप्शन के साथ आता है. फोन की प्री-बुकिंग नोकिया वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है, जबकि असल सेल 20 फरवरी से शुरू होगी.