Google India, 28 March 2021: टी-20 में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया, देशभर में होली की धूम

दिन भर की कई ऐसी खबरें होती हैं जो चाहकर भी आप पढ़ नहीं पाते. देश दुनिया की कई ऐसी खबरें होती हैं जो काफी चर्चा में होती हैं, लेकिन सारी खबरें एक साथ न मिल पाने से वह कहीं न कहीं हमसे छूट जाती हैं और हमें उससे जुड़ी जानकारी नहीं मिल पाती. ऐसे में हम आपके लिए ऐसी ही खबरों को एक साथ लेकर आते हैं जिससे आपको एक ही क्लिक में ऐसी सारी खबरों की जानकारी मिल सके जिनके बारे में देश भर में सबसे ज्यादा लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं.तीन टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 66 रनों से मात दे दी है. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले करते हुए डेवॉन कॉन्वे के बेहतरीन 92 रनों की पारी के बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 210 रनों का स्कोर खड़ा किया. न्यूजीलैंड के लिए इस स्कोर के जवाब में बांग्लादेशी टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 144 रन ही बना सकी.29 मार्च को रंगों का त्योहार होली मनाया जाने वाला है. होली का त्योहार प्रेम के रस से सराबोर रहता है. इसमें मदहोश होकर लोग एक-दूसरे साथ हंसी-मजाक करते हैं. सभी एक-दूसरे के साथ इसका आनंद लेते हैं. रंगों के त्योहार होली पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खास मैसेज के जरिए विश कर सकते हैं.अपनों का सदा साथ रहेहर खुशी आपके पास रहेहोली के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में उल्लास रहेHappy Holi To You & Your Familyहोली के दिन की ये मुलाकात याद रहेगीरंगों की ये बरसात याद रहेगीआपको मिले रंगीन दुनिया ऐसी हमेशाये मेरी दुआ रहेगी… होली मुबारक66वें फिल्मफेयर अवार्ड की घोषणा हो गई है. 66वें फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिवंगत इरफान खान को मिला. ये अवार्ड उन्हें फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' के लिए मिला. इरफान खान का नाम आने पर लोगों को गर्व के साथ दुख भी हुआ. अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर (क्रिटिक) अवार्ड मिला. बेस्ट एक्ट्रेस (पॉपुलर) का फिल्म फेयर अवार्ड तापसी पन्नू और फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड (क्रिटिक्स) का फिल्मफेयर अवार्ड तिलोत्मा शोम को मिला है. तापसी को फिल्म 'थप्पड़' और तिलोत्मा को 'सर' के लिए मिला है.बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत के एक फैन क्लब ने उनका एक वीडियो शेयर किया है. इसमें राखी पिंक रंग का लहंगा-चोली पहने नजर आ रही हैं. इस वीडियो में राखी काफी परेशान दिख रही हैं. वो कहती हैं कि 'अभी तो एक झटका भी नहीं मारा, देखो मेरा ब्लाउज फट गया. कैसा डोरी बनाया है, अभी सेफ्टीपिन से काम चलाऊं, डांस मैं कैसे करूं सेफ्टीपिन पे? हम आर्टिस्ट स्टेज पर जाते हैं तो एकदम ठीकर करके सबकुछ देना चाहिए ना? फिर लोग हमें बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं. हम अपना ब्लाउज तुड़वाएंगे बताओ? मैं कहां जाऊं मेरा पूरा यूनिट इंतजार कर रहा है. ये आर्टिस्ट्स की ट्रैजडी है'.साउथ फिल्म अदाकारा मालविका मोहनन (Malavika Mohanan) अपनी हालिया सुपरहिट फिल्म मास्टर (Master) की रिलीज के बाद से ही चर्चाओं में है. अब अदाकारा ने अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है. मालविका मोहनन इन तस्वीरों में बेहद हॉट नजर आ रही हैं.