नई दिल्‍ली. होली (Holi 2022) के दिन यानी 18 मार्च को गूगल (Google) की सबसे अहम सेवाओं में से एक गूगल मैप्‍स (Google Maps) ठप हो गया था. गूगल मैप्‍स की सेवा करीब 1 घंटे तक बंद रही थी. इसने मोबाइल और वेबसाइट दोनों पर की काम करना बंद कर दिया था. ऐसे में लोगों को अपना रास्‍ता खोजने में काफी दिक्‍कत हुई. ठप हुई सेवा के दौरान गूगल मैप्‍स (Google Maps Down) पर बिना नक्‍शे की खाली स्‍क्रीन दिख रही थी.

हालांकि बाद में गूगल ने अपनी इस तकनीकी खामी को ठीक करके इस सेवा को दुरुस्‍त कर लिया था. लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में ही गूगल मैप्‍स की सेवा ठप हो गई थी. इस दौरान गूगल मैप्‍स के सहारे चलने वाली कैब सेवाओं और अन्‍य लोगों को खासी परेशानी हुई.

Google Maps is down and now we have to read road signs like some kind of caveman pic.twitter.com/eWEaRjILxF

— Mr. Squatchski (@MRoboski) March 18, 2022