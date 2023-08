बेंगलुरु: भारत से बाहर जाकर अपने करियर को चमकाना कई युवाओं का सपना है. लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अपनी मातृभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते. आज हम आपको जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं, वह गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. इनका नाम अंशुल सदरिया है. उन्होंने अमेरिका न जाने के कई कारण बताए. तकनीकी दिग्गज अंशुल सदरिया बेंगलुरु के गूगल ऑफिस में काम करते हैं. उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के आकर्षण के बावजूद भारत में ही रहने के अपने विकल्प के बारे में बताया. ट्विटर पर एक थ्रेड (ट्वीट्स की एक श्रृंखला) के जरिये उन्होंने अपने विचार साझा किए.

अंशुल सदरिया के जानने वालों ने पूछा, ‘भैया, आप अमेरिका क्यों नहीं गए? क्या आपको मौका नहीं मिला?’ इस तरह के प्रश्न, जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की दुनिया में आम हैं. इस पर उन्होंने समझाया, ‘मैं भी कर सकता था. लेकिन मैंने नहीं किया.’ तो लोगों ने पूछा देशभक्ति? अंशुल ने बताया, ‘बिल्कुल नहीं. मैंने 2021 में अपने पिता को खो दिया था और मैं अपने परिवार के करीब रहना चाहता था!’ हालांकि उन्हें उच्च वेतन का प्रलोभन भी मिला, फिर भी सदरिया की पसंद ने एक अलग रास्ता अपनाया.

“Bhaiya, why did you not go to the US? Didn’t you get an opportunity?”

From Google, a lot of folks from my batch left for US. I could as well. But I didn’t!

Patriotism?

Not exactly.

I lost my father in 2021 and wanted to stay close to my family! ❤️

— Aanshul Sadaria (@AanshulSadaria) August 18, 2023