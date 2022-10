कोच्चि. केरल में एक बार फिर से राज्‍यपाल बनाम राज्‍य सरकार की स्थिति पैदा हो गई है. गवर्नर आर‍िफ मोहम्‍मद खान ने विभिन्‍न मुद्दों को लेकर प्रदेश की पिनाराई विजयन सरकार पर हमला बोला है. उन्‍होंने शराब और लॉटरी नीति को लेकर सरकार की तीखी आलोचना की है. केरल सरकार द्वारा राज्‍यपाल की ओर से उठाए गए कदम की समीक्षा करने के मसले पर भी उन्‍होंने सरकार पर हमला बोला है. राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद खान ने कहा कि केरल ड्रग कैपिटल के तौर पर पंजाब का स्‍थान लेता जा रहा है. यह पहला मौका नहीं है, जब गवर्नर आरिफ मोहम्‍मद खान ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. इससे पहले भी राज्‍य सरकार और राज्‍यपाल के बीच कई बार तकरार हो चुकी है.

राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद खान ने पिनाराई सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ‘ड्रग कैपिटल के तौर पर केरल पंजाब की जगह लेता जा रहा है, क्‍योंकि राज्‍य शराब बिक्री को प्रोत्‍साहित कर रहा है. हमलागों ने निर्णय लिया है कि शराब और लॉटरी हमारे विकास के लिए पर्याप्‍त है. शत प्रतिशत साक्षरता वाले राज्‍य के लिए यह कैसी शर्मनाक परिस्थिति है.’ गवर्नर आरिफ मोहम्‍मद खान ने कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार की नीति पर हमला बोला है.

#WATCH | Finance minister whose main source of revenue is alcohol & lottery, is raising the question whether the governor who is from UP can understand the Kerala education system… But I would advise him that don’t make the same comment about the judges of SC: Kerala Governor pic.twitter.com/mmrIJbPoQf

— ANI (@ANI) October 22, 2022