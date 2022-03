बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का आरोप- राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर टीएमसी नेताओं ने हमला किया

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू (West Bengal Assembly Session) हो चुका है. सत्र के पहले दिन ही सदन में जमकर हंगामा हुआ. राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हिंसा और धांधली को लेकर भाजपा ने सत्ताधारी पार्टी पर कई आरोप लगाए और देखते देखते पक्ष और विपक्ष में गर्माहट इतनी बढ़ गई की सदन की कार्रवाई हंगामें की भेंट चढ़ गई. इस पूरे मामले पर सदन में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) पर हमला किया और उनसे हाथापाई की.

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम इस पूरे मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इस पर केंद्र सरकार के साथ भी इसे शेयर करेंगे.

#WATCH | A ruckus erupted inside West Bengal Legislative Assembly as opposition protested against alleged rigging and violence in the state’s civic polls. pic.twitter.com/1EwPVJIbrp

— ANI (@ANI) March 7, 2022