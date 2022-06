नई दिल्‍ली. कश्मीर (Kashmir) के ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने कश्‍मीर घाटी में हाल ही में हुई कश्‍मीर पंडितों (Kashmiri Pandits) की हत्याओं पर कहा कि उन्हें (कश्मीरी पंडितों) नहीं जाना चाहिए, उन्हें यहां रहना चाहिए. हम पिछले 30 वर्षों से उनकी वापसी के बारे में विलाप कर रहे हैं. अब कश्‍मीर पंडित वापस लौट आएं. शांति और सम्मान के साथ हमारे साथ रहना चाहिए.

कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने कहा कि हम जहां कहीं भी निर्दोषों का खून बहाते देखते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं. यह शर्मनाक है. लोगों में संदेह है, वे जांच चाहते हैं. मुझे लगता है कि इंसानों और मानवता का खून बहाना किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है. उनका यह बयान टारगेट किलिंग को लेकर सामने आया है.

#WATCH | Kashmir’s Grand Mufti Nasir-ul-Islam speaks on recent killings in valley, “They(Kashmiri Pandits)shouldn’t go, they should stay here.We’ve been making lamentable cry about their return for last 30 yrs. Now they’ve returned & they should stay with us with peace & dignity” pic.twitter.com/nCUTznjUoG

