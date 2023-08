VIDEO: PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी बेहोश होकर गिर पड़ा शख्स, उन्होंने तुरंत भेजी अपनी डॉक्टरों की टीम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार को ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे. यहां एचएएल एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड हुआ. हवाईअड्डे के बाहर भोर से ही लोगों की भीड़ पीएम की एक झलक पाने को जुट गई थी. प्रधानमंत्री ने यहां एक संक्षिप्त भाषण में चंद्रयान-3 की सफलता को असाधारण उपलब्धि बताया और ‘जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ का नारा दिया. इसके बाद वह इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रयान-3 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की.

बेंगलुरु का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद पीएम मोदी करीब 11:15 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे. दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी सांसदों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया. पीएम मोदी ने यहां लोगों को संबोधित भी किया. जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ में मौजूर एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा. पीएम मोदी की उस व्यक्ति पर नजर पड़ी और उन्होंने अपने डॉक्टरों की टीम से तुरंत उसके स्वास्थ्य की जांच करने को कहा. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं. तभी भीड़ में कोई बेहोश हो कर गिर पड़ता है. अपना संबोधन बीच में रोकते हुए पीएम मोदी कहते हैं, ‘उनको जरा देखो, मेरी डॉक्टरों की टीम जरा पहुंचे उनके पास. मेरे साथ जो डॉक्टर हैं जरा देख लें इनको. उनको हाथ पकड़ कर ले जाइए, बिठा दीजिए कहीं और जूते वैगेरह खोल दीजिए उनका.’ बता दें कि पीएम मोदी की यह संवेदनशीलता कोई पहली बार नहीं दिखी है. कई बार उन्होंने इस तरह की संवेदनशीलता दिखाई है.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi asks his team of doctors to check on a person who collapsed during his address. pic.twitter.com/Stw4eL97CW

— ANI (@ANI) August 26, 2023