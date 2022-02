विधानसभा चुनाव की जमीनी खबरें-5 : उत्तर प्रदेश की करहल सीट, जहां मुलायम सिंह के पूर्व सुरक्षा अधिकारी उनके पुत्र अखिलेश की किलेबंदी हिला रहे हैं

UP Chunav: 45 प्रत्याशियों की नई लिस्ट में 8 विधायकों का बीजेपी ने काटा टिकट,

(अमन शर्मा की रिपोर्ट)

लखनऊ. अभी 2 फरवरी का ही एक दिलचस्प ट्वीट पहले काबिले-जिक्र है. इसमें लिखा है, ‘ये कह रही है इशारों में आसमानी हलचल, कि हम जल्द ही कोई खामोश इंकलाब देखेंगे.’ इस ट्वीट के साथ तस्वीर भी है. इसमें उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट (Karhal Assembly Constituency Of UP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल (SP Singh Baghel) नजर आ रहे हैं. उनके दायें ओर एक साधु हैं और बायें ओर एक मौलाना.

यह तस्वीर और ये ट्वीट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) की सबसे खास सीट करहल (Karhal) के बाताल्लुक अपने आप में बहुत कुछ कहता है. ये वह सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रमुख अखिलेश यादव (SP Chief, Akhilesh Yadav) चुनाव लड़ रहे हैं. दरअसल, ये एसपी सिंह बघेल कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं हैं. इस वक्त ये भाजपा में हैं. आगरा से सांसद और केंद्र में कानून एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं. लेकिन एक समय में ये उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक (Sub Inspector) भी हुआ करते थे. जब समाजवादी पार्टी (SP) के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (CM, UP) बने तो उनकी सुरक्षा में तैनात रहे. फिर नौकरी छोड़ राजनीति में आ गए. राजनीति की संक्षिप्त शुरुआत बहुजन समाज पार्टी (BSP) से हुई. लेकिन जल्द ही सपा (SP) में शामिल हो गए और थोड़ा लंबे टिके.

सपा में रहते हुए एसपी सिंह बघेल ने मुलायम सिंह से राजनीति की बारीकियां सीखीं. सपा (SP) के टिकट पर जीतकर 1998, 1999, 2004 में लोकसभा पहुंचे. लेकिन 2010 में उनकी सपा से तकरार हो गई तो वापस बसपा की तरफ मुड़ गए. हालांकि उनकी यहां दूसरी पारी संक्षिप्त रही और 2014 में वे भाजपा (BJP) में आ गए. भाजपा के टिकट पर पहले 2017 में टूंडला से विधानसभा चुनाव (Assembly Election) जीते और फिर 2019 में आगरा से लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की.

और अब एक नजर अखिलेश की किलेबंदी पर…

बघेल का कद राजनीति में अब कितना ऊंचा हो चुका है, इसका अंदाज इसी बात से लगाइए कि भाजपा (BJP) ने उन्हें 5 साल के भीतर तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार दिया है. वह भी, इस बार उस करहल सीट से जहां से मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के पुत्र अखिलेश चुनाव में उतरे हैं. अखिलेश (Akhilesh) ने यह सीट सोच-समझकर चुनी है. ये, वह जगह है जहां उनके पिता ने 1955 से 1963 तक पढ़ाई की थी. फिर जैन इंटर कॉलेज में 1963 से 1984 तक बतौर लेक्चरर राजनीति विज्ञान का विषय पढ़ाया है. इतना ही नहीं, जब मुलायम सिंह (Mulayam Singh) राजनीति में आए तो करहल के ही मैनपुरी (Mainpuri) जिले की लोकसभा सीट से लंबे समय तक सांसद रहे. मतलब, अखिलेश ने ये सीट ऐसी मानी कि जैसा न्यूज18 हिंदी (News18HIndi) से उनके समर्थक इमरान हाशमी कहते हैं, ‘उन्हें तो यहां आने की भी जरूरत नहीं. अगर उनके पास वक्त तो वे आएं, नहीं हम देख लेंगे.’ इसी तरह जैन इंटर कॉलेज के पास की ही एक दुकान के मालिक कहते हैं, ‘यहां अखिलेश बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे.’ इसमें सपा के जिला सचिव सनी यादव तो आंकड़ा भी बता देते हैं, ‘अखिलेश 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. आसपास की 100 विधानसभा सीटों पर यहां अखिलेश की मौजूदगी का असर पड़ेगा, वह अलग.’ संभवत: इसीलिए नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश (Akhilesh Yadav) ने भी खुली चुनौती दी थी, ‘भाजपा यहां से जिसे भी चुनाव लड़ाएगी, उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा.’

…इस किलेबंदी को यूं हिलाने की जुगत में बघेल

लेकिन एसपी सिंह बघेल (SP Singh Baghel) के पर्चा भरते ही सपा और अखिलेश के समीकरण उलट-पलट नहीं तो गड्‌डमड्‌ड जरूर हो गए हैं. दरअसल, एसपी सिंह सपा की राजनीति का मूल जानते हैं. उन्हें पता है कि करहल विधानसभा क्षेत्र में यादवों की बहुलता है. यहां के करीब 3.71 लाख मतदाताओं में यादव करीब 1.44 लाख हैं. यानी 38% के आसपास. इन्हें मुलायम सिंह यादव के ‘एम-वाय समीकरण’ मुस्लिमों का समर्थन भी मिलता रहा है और सपा की जीत सुनिश्चित होती रही है. लिहाजा, अब वे हिंदुओं के साथ मुस्लिमों को खासतौर पर साधने की जुगत भिड़ा रहे हैं, जो उनके ट्वीट के साथ लगी तस्वीर से जाहिर होता है.

बघेल की उम्मीदों को दो और चीजें हवा दे रही हैं. पहली- अन्य पार्टियों के उम्मीदवार. जैसे- बसपा (BSP) ने मैनपुरी जिले के 7 साल तक अध्यक्ष रहे कुलदीप नारायण को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस (Congress) ने करहल की ही रहने वाली ज्ञानवती यादव को तथा आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी स्थानीय नेता रामबाबू सिंहानिया को उम्मीदवार बनाया है. मतलब, ये तीनों मिलकर भाजपा के कम सपा के अधिक वोट काट सकते हैं. दूसरी बात- चुनावी इतिहास. यह सीट समाजवादियों की रही, ये सही है. लेकिन 1956 से अब तक 3 मौके ऐसे आए, जब जनता पार्टी (Janta Party) ने इसे जीता. और एक बार 2002 में भाजपा (BJP) ने भी. यानी, यह समाजवादियों के लिए अजेय नहीं है.

हालांकि, बघेल की उम्मीदें पूरी होती हैं या अखिलेश का भरोसा, यह तो करहल (Karhal) की जनता 20 फरवरी को मतदान के दिन तय कर ही देगी. और 10 मार्च को नतीजा भी आ ही जाएगा.

Tags: Akhilesh yadav, Assembly Elections 2022, BJP, Hindi news, Mulayam Singh Yadav, Samajwadi party, SP Singh Baghel, UP Assembly Elections 2022