विधानसभा चुनाव की जमीनी खबरें-2: हाथरस के ‘भूत’ से मुकाबले के लिए भाजपा ने क्या दांव खेला है?

UP: गले में जूते की माला डाल कर वोट मांगने पहुंचा प्रत्याशी, देखें Viral Video

(अमन शर्मा की रिपोर्ट)

नई दिल्ली. जो लोग देश-दुनिया की खबरों से वास्ता रखते हैं, वे उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras, UP) को भूले नहीं होंगे. यह वही जगह है, जहां समाज के एक उपेक्षित तबके की लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नींद हराम कर दी थी. कई दिनों तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt) के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चले थे. अब जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) का मौसम है, तो यह ‘भूत’ भाजपा (BJP) को डराने के लिए फिर बाहर आ गया है. हालांकि पार्टी ने इससे मुकाबले के लिए अपना दांव चल दिया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि 20 फरवरी को जब हाथरस (Hathras) के मतदाता वोट डालने निकलेंगे तो क्या वे भाजपा के दांव में आएंगे? या वे अलग रुख अख़्तियार करेंगे? इनके जवाब तलाशते हैं, जमीनी पड़ताल से…

पहले हाथरस की वह पुरानी कहानी, शुरू से अब तक

हाथरस (Hathras) सितंबर-2020 में देश ही नहीं दुनियाभर की सुर्खियों में था. वहां 14 सितंबर 2020 को समाज के उपेक्षित तबके की एक 19 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) हुआ था. कथित तौर पर ऊंची जाति के 4 युवकों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसे खेत में खून से लथपथ छोड़कर भाग गए. लड़की को गंभीर चोटें आई थीं. घटना के बाद पहले अलीगढ़ के एक अस्पताल में उसका इलाज हुआ. फिर जब हालत गंभीर होने लगी, तो दिल्ली ले जाया गया था. वहां वारदात के करीब 11 दिन बाद, उसने दम तोड़ दिया. उसी दिन देर शाम शव को उसके गांव ले जाया गया. वहां उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) और प्रशासन ने अलसुबह 3.30 बजे जबरन पीड़ित लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया. इसके बाद राज्य की योगी आदित्यानाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों लंबा दौर चला.

ताजा स्थिति ये है कि मामले की दो अलग-अलग स्तरों पर जांच चल रही है. जांच पूरी होने तक राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को सख्त सुरक्षा में रखा हुआ है. इस परिवार को 25 लाख रुप/ये का मुआवजा भी दिया गया है. हालांकि सितंबर-2021 तक परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और नया घर देने का वादा पूरा नहीं हुआ था. पीड़ित परिवार ने अब तक बेटी की अस्थियां विसर्जित नहीं की हैं. वारदात के समय के कपड़े भी सहेज कर रखे हैं. इस आस में अदालत से न्याय मिलने के बाद ही इन्हें विसर्जित करेंगे. इस परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनकी लड़ाई न केवल बेटी को न्याय दिलाने के लिए है, बल्कि गांव में सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी है.

…और यहीं से जुड़ते हैं चुनावी दांव, जिसमें भाजपा वाला ये रहा

सहज कल्पना की जा सकती है कि जो मसला बिना चुनावी दौर के भी इतना गर्म रहा हो, वह चुनाव (Elections) के दौरान कैसा हो सकता है. हाथरस (Hathras) में सभी प्रमुख गैरभाजपाई दल इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की जुगत में है. पीड़ित परिवार की न्याय की लड़ाई में खुद को उसका हमदर्द, हमसफर बता रहे हैं. दूसरी तरफ, भाजपा (BJP) यहां से जीत सुनिश्चित कर अपने माथे से यह दाग धोने की कोशिश में है. इसके लिए उसने हाथरस में न सिर्फ एक महिला को टिकट दिया, बल्कि यह भी ध्यान रखा कि उसकी उम्मीदवार खुद भी अनुसूचित जाति (SC) से ही ताल्लुक रखती हों. इन दोनों मापदंडों पर अंजुला माहौर (Anjula Mahaur) को खरा पाया और उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया. वे इन दिनों पूरा जोर भी लगा रही हैं.

जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहीं अंजुला न्यूज18हिंदी (News18Hindi) से बातचीत में अनुसूचित जाति की लड़की से सामूहिक बलात्कार की घटना का जिक्र करना भी नहीं भूलतीं. वे कहती हैं, ‘वह बड़ी, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt) ने बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई की. पीड़ित परिवार को वित्तीय मदद देने से लेकर, कानून-व्यवस्था (Law And Order) कायम रखने तक हर मोर्चे पर स्थिति को जितनी जल्द और जैसे बन पड़ा, संभाला. पीड़ित परिवार (Victim Family) को यह भरोसा दिलाया कि सरकार उसके साथ है. आज भी, भाजपा का हर कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है.

भाजपा को इस आधार पर है जीत का भरोसा

अंजुला माहौर ने अपने चुनाव क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा (Women’s Security) का मसला ही जोरदार तरीके से उठाया हुआ है. वे लोगों को बताती हैं, ‘भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt of BJP) के लिए महिला सुरक्षा का मामला सबसे ऊपर है. महिलाओं को सुरक्षा का अहसास दिलाने के लिए ही सरकार ने एंटी-रोमियो स्क्वाड (Anti-Romeo Squad) बनाए हैं. कानून-व्यवस्था (Law And Order) की स्थिति को इतना दुरुस्त कर दिया है कि पहले और अब के हालात में जमीन-आसमान का फर्क दिखने लगा है. सामान्य सी बात है कि अगर कानून-व्यवस्था (Law And Order) ठीक रहेगी, तभी तो बाकी सब चीजें ठीक रहेंगी.

दूसरा गणित एक भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं, पहचान जाहिर न करने की शर्त पर. वे कहते हैं, ‘हाथरस में ऊंची जातियों (Upper Caste) को लगता है कि उनके लड़कों को सामूहिक दुष्कर्म मामले में झूठा फंसाया गया. इसलिए वे संगठित होकर भाजपा (BJP) के पक्ष में आ गईं हैं. उनका बहुसंख्य वोट भाजपा को मिलने की संभावना है. वहीं दूसरी तरफ, तीनों प्रमुख विपक्षी दलों- समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और कांग्रेस (Congress) ने अनुसूचित जाति के जाटव समाज के उम्मीदवार उतारे हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जातियों के वोट बंट जाएंगे. यानी भाजपा उम्मीदवार (BJP Candidate) की जीत की संभावना अधिक है.’

लेकिन भाजपा के ही दांव में एक पेच भी है

हालांकि अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार (SC Woman Candidate) वाले भाजपाई दांव में ही एक पेच भी फंसा हुआ है. ये कि अंजुला माहौर मूल रूप से हाथरस (Hathras) की नहीं हैं. वे आगरा की रहने वाली हैं. वहां महापौर रह चुकी हैं. उन्हें भाजपा के स्थानीय विधायक हरिशंकर माहौर का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया है. इसी आधार पर भाजपा (BJP) के भीतर ही एक वर्ग उन्हें ‘बाहरी’ बता रहा है. उनका विरोध कर रहा है. अन्य दल भी इस बात को हवा दे रहे हैं. वहीं अंजुला अपना हाथरस से रिश्ता जोड़ते हुए कहती हैं, ‘मेरा बचपन हाथरस में बीता है. मेरे पिता यहां तहसीलदार रहे हैं. मैं महिला मोर्चा की पदाधिकारी रहते हुए हाथरस जिले की प्रभारी रही हूं. पार्टी ने यह सब ध्यान में रखकर ही मुझे यहां से उतारा है.’

पार्टी के भीतर ही उनका विरोध होने के सवाल पर अंजुला कहती हैं, ‘कोई दिक्कत नहीं है. भाजपा (BJP) की खूबसूरती ये है कि यहां हर कार्यकर्ता अपनी दावेदारी जता सकता है. खुलकर अपनी बात कह सकता है. लेकिन एक बार नामांकन दाखिल हो जाने के बाद पूरी पार्टी अधिकृत उम्मीदवार के साथ खड़ी होती है.’ अंजुला का दावा कुछ हद तक सही है क्योंकि उनके नामांकन के बाद निवर्तमान विधायक हरिशंकर माहौर ने उनसे मुलाकात की है. अपना पूरा समर्थन देने के भरोसा दिया है. बाकी, जनता के भरोसे का मामला तो 10 मार्च को ही सामने आएगा.

Tags: Assembly Elections 2022, BJP, Hathras Rape Case, Hindi news, UP Assembly Elections 2022