नई दिल्‍ली. सिर से अखरोट तोड़ने की घटनाओं के बारे में हम अक्‍सर सुनते ही रहते हैं लेकिन क्‍या कभी सुना है कि किसी ने इस अंदाज में अखरोट तोड़ने का किसी ने वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाया हो. जी हां, 27 वर्षीय मार्शल आर्टिस्ट नवीन कुमार ने यह उपलब्धि हासिल की. एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार वो इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं. एक मिनट में अपने सिर से सर्वाधिक 273 अखरोट तोड़कर उन्‍होंने ये रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले ये रिकॉर्ड मोहम्‍मद राशिद नामक शख्‍स के नाम था, जिन्‍होंने अपने सिर से 254 अखरोट तोड़े थे.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की इस रेस में लंबे वक्‍त से नवीन कुमार और मोहम्‍मद राशिद के बीच प्रतिस्‍पर्धा चल रही है. दोनों एक दूसरे को पछाड़कर नए-नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं. सबसे पहले साल 2014 में राशिद ने सिर से 150 अखरोट तोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. फिर राशिद ने अपने ही रिकॉड्र को साल 2016 में तोड़ दिया था. तब उन्‍होंने अपने सिर से 181 अखरोट तोड़ दिए थे.

पांच साल से दूसरे स्‍थान पर थे नवीन

राशिद के इस रिकॉर्ड को साल 2017 में नवीन कुमार ने तोड़ा. मशहूर मार्श आर्ट प्‍लेयर के शागिर्द रहे नवीन ने तब अपने सिर से 217 अखरोट तोड़ दिए थे. ऐसा लगा कि अब उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा. इस जंग में राशिद अंततः विजयी हुए थे. उन्होंने कुमार के 239 के मुकाबले सिर से 254 अखरोट तोड़कर नया कीर्तिमान स्‍थापित किया था.

New record: The most walnuts cracked with the head in one minute – 273 achieved by Naveen Kumar S 🇮🇳 pic.twitter.com/dUHBuM0jQj

— Guinness World Records (@GWR) August 4, 2023