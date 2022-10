VIDEO: भीषण आग से कंटेनर जलकर खाक, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लाखों का माल बर्बाद

वलसाड. गुजरात के वलसाड के मोतीवाड़ा गांव के पास एनएच48 पर एक कंटेनर में आग लग गई. दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. इस घटना में कंटेनर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आग की लपटें किस कदर खतरनाक ढंग से कंटेनर को अपनी चपेट में ले चुकी थीं. इस आग के कारण कंटेनर में लदा सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया.

न्यूज एजेंसी एएनआई के एक वीडियो में साफ देखा गया कि इस कंटेनर में रोजमर्रा के उपयोग का कुछ सामान लदा हुआ था. कंटेनर की आग को बुझाए जाने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने उसमें बचे हुए सामान को निकालने की कोशिश की. जिसमें साफ देखा गया कि कंटेनर में लदा हुआ सामान बहुत हद तक बर्बाद हो गया था. उसमें केवल कुछ ही सामाना बच पाया था. वीडियो में साफ देखा गया कि किस तरह से कंटेनर में लदा हुआ लाखों का माल पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल गया.

#WATCH Gujarat: A container caught fire on NH48 near Motiwada village in Valsad. 5 fire tenders reached the spot. pic.twitter.com/5fuI9sg7TB

— ANI (@ANI) September 30, 2022