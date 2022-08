VIDEO: गुजरात बीजेपी विधायक के विवादित बोल, प्रतिमा विसर्जन के समय पुलिस को दे डाली धमकी

नई दिल्ली. गुजरात के एक बीजेपी विधायक का विवादित बयान सामने आया है. गुजरात में वलसाड के विधायक भरत पटेल पुलिस के साथ बहस में यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि यदि वे अपने लोगों को बोल दें तो तुरंत हिंसा शुरू हो जाएगी. घटना रविवार की है जब अहीर समुदाय के लोग गणेशोत्सव का जुलूस निकाल रहे थे. इस दौरान बीजेपी के विधायक और पुलिस के बीच मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधायक ने पुलिस को धमकी दे दी कि मैं जब चाहूं, तब दंगे करवा सकता हूं.

दरअसल, गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाते समय ट्रैफिक जाम हो गया था. इसकी वजह से स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच विवाद हो गया. इसके बाद डिप्टी एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया. इसी दौरान पुलिस ने जुलूस में बज रहे डीजे और लैपटॉप ले लिया जिसपर मामला बढ़ गया. इस बात की जानकारी मिलने पर बीजेपी के विधायक भरत पटेल मौके पर आए. उनकी पुलिस से कहासुनी हो गई. इस दौरान पटेल ने पुलिस को धमकाया और कई तरह के विवादित बयान दिए.

In the viral video clip, BJP MLA Bharat Patel can be seen threatening police personnel in valsad, #Gujarat by saying “Aa jo, hu jo kahu to hamna Hullad thay (If I tell them, there will be riots ).”@NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/9AUSCDuciD

— Dilip Singh Kshatriya (@Kshatriyadilip) August 22, 2022