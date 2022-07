गुजरात: दाहोद में मालगाड़ी पटरी से उतरी, रेल यातायात बाधित, कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट

दाहोद. गुजरात के दाहोद जिले के मंगल महुदी रेलवे स्टेशन के पास आज तड़के करीब 1 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. इससे रेल यातायात बाधित हो गया है. इस दुर्घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी का अभी इंतजार है. दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चल सका है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक दाहोद के मंगल महुदी रेलवे स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने से कई जगहों पर रेल यातायात बाधित हो गया है. इसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया है. वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम- मुंबई सेंट्रल ने एक ट्वीट करके कहा है कि रतलाम मंडल में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने से कई ट्रेनें डायवर्ट रूट पर चलेंगी.

Due to derailment of goods train in Ratlam division, several trains will run on the diverted route. Inconvenience caused is regretted.

Tain no. are following :

UP direction train

1. 12228

2. 12910

3. 12952

4. 12954

5. 22902

6. 12926

7. 22195

DN Direction train

1. 20941

2. 19019

— DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) July 17, 2022