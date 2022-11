VIDEO: 'आप हिंदी में बोलिए.. हम सब समझते हैं'- युवक ने भाषण दे रहे राहुल गांधी को टोका

अहमदाबाद. गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज गुजरात के सूरत में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया. हालांकि भाषण देते वक्त दर्शक दीर्घा में मौजूद एक युवक ने उन्हें टोक दिया, जिसके चलते राहुल गांधी को अपना भाषण रोकना पड़ा. दरअसल, राहुल गांधी अपना भाषण एक अनुवादक के जरिये दे रहे थे. इस दौरान एक युवक ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप हिंदी में बोलिए, हम समझ सकते हैं, हमें अनुवादक की जरूरत नहीं है.

इसके बाद राहुल गांधी ने अपना भाषण रोक दिया और स्टेज पर से ही युवक से सवाल किया कि हिन्दी चलेगा? इसके बाद रैली में मौजूद भीड़ ने हामी भरी तो राहुल गांधी ने अपने आगे का भाषण हिंदी में देना शुरू किया. गुजरात में अपनी पहली चुनावी रैली में गांधी ने सूरत जिले के महुवा में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे देश के पहले मालिक हैं और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनके अधिकारों को छीनने के लिए काम कर रही है.

To do a Translation of Rahul Gandhi’s speech is really a tough job! pic.twitter.com/pEf6sXLlHv

— Shashikanta Sahoo (@Shashik40983107) November 21, 2022