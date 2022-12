Gujarat Elections 2022: पीएम मोदी का अहमदाबाद में धमाकेदार मेगा रोड शो, जनता से मांगा आशीर्वाद

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद में दूसरा मेगा रोड शो किया. उन्होंने इस दौरान जनता से 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी को वोट देने की अपील की. पीएम मोदी का यह रोड शो 10 किमी का था. उन्होंने जनता का अभिवादनन स्वीकार किया. रोड शो से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की.

Unparalleled affection, which strengthens my resolve to serve the people even more!

Highlights from Ahmedabad a short while ago. pic.twitter.com/OvAhA3Dgs2

— Narendra Modi (@narendramodi) December 2, 2022