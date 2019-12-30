गुजरात: कांडला बंदरगाह के पास केमिकल स्टोरेज टैंक में धमाका, बचाव कार्य जारी
News18Hindi Updated: December 30, 2019, 3:35 PM IST
गुजरात (Gujarat) में कांडला बंदरगाह (Kandla Port) और इंडियन ऑयल की कांडला रिफाइनरी (Indian Oil Kandla Refinery) के पास यह धमाका हुआ
गुजरात (Gujarat) में कांडला बंदरगाह (Kandla Port) और इंडियन ऑयल की कांडला रिफाइनरी (Indian Oil Kandla Refinery) के पास यह धमाका हुआ
- News18Hindi
- Last Updated: December 30, 2019, 3:35 PM IST
नई दिल्ली. गुजरात (Gujarat) में एक केमिकल स्टोरेज टैंकों के गोदाम में ब्लास्ट हो गया. केमिकल स्टोरेज टैंक (chemical storage tanks) के गोदाम में यह धमाका कांडला बंदरगाह (Kandla port) और इंडियन ऑयल की कांडला रिफाइनरी (Indian Oil Kandla Refinery) के पास हुआ. अग्निशामक दल के सदस्य (Fire tenders) घटना की जगह पर पहुंच गए हैं और आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी है.
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Gujarat: A blast takes place in a warehouse of chemical storage tanks, near Kandla port and Indian Oil Kandla Refinery. Fire tenders present on the spot, firefighting operation underway. pic.twitter.com/inpb2bKyHM
— ANI (@ANI) December 30, 2019
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First published: December 30, 2019, 3:33 PM IST