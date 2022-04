गुजरात में भी हिंसा: सड़क दुर्घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव, दो समूहों में पत्थरबाजी, 19 गिरफ्तार

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा शहर (Vadodara Communal Violence) में एक मामूली सड़क दुर्घटना (Road Accident) के कारण सांप्रदायिक तनाव फैल गया और दंगाइयों ने एक-दूसरे पर पथराव करने के अलावा एक पूजा स्थल तथा वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. रविवार देर रात हुई इस घटना के बाद से पुलिस ने दंगा करने के आरोप में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है.

करेलीबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के रावपुरा इलाके में दुपहिया वाहनों की मामूली दुर्घटना के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो गयी.

Gujarat | A clash erupted between two groups in the Raopura area of Vadodara city last night following an accident between two vehicles

3 people got injured and were admitted to the hospital. Police is patrolling in the city: Shamsher Singh Commissioner of Police, Vadodara city pic.twitter.com/0rbanl6P7x

