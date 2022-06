नवसारी ( गुजरात). देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और उनके टीचर जगदीश नायक (88) का फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. यह फोटो पीएम मोदी की शुक्रवार को हुई नवसारी यात्रा के दौरान का ही है. दरअसल कभी वडनगर में शिक्षक रहे जगदीश नायक ने छात्र नरेंद्र को शिक्षा दी थी. उम्र के इस पड़ाव में वे एक बार फिर अपने प्रिय छात्र से मिलना चाहते थे. निराली मल्‍टी-स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने अपने टीचर के साथ कुछ समय बिताया और उनके परिवार से भी बातचीत की.

जगदीश नायक ने बताया कि अब वे तापी जिले के व्‍यारा में रहते हैं और एक समय वे वडनगर में टीचर हुआ करते थे. उस समय उन्‍होंने नरेंद्र मोदी को पढ़ाया था. पब्लिसिटी और मीडिया से दूर रहने वाले जगदीश नायक ने कहा कि बहुत इच्‍छा थी कि एक बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाए. शुक्रवार को हुई मीटिंग के बारे में उन्‍होंने कहा कि मेरे लिए नरेंद्र मोदी का सम्‍मान और भावनाएं इतने सालों में भी बिलकुल नहीं बदली हैं. यह छोटी लेकिन यादगार मुलाकात रही, इसे शब्‍दों में बयान नहीं किया जा सकता है.

In Navsari, PM Modi met his former school teacher from Vadnagar. #modiinGujarat pic.twitter.com/EvlO9Mz3wF

— Marya Shakil (@maryashakil) June 10, 2022