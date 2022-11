Gujarat Polls 2022: पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार, 8 रैलियों में बीजेपी के लिए तय किए 5 लक्ष्य

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 48 घंटे में ताबड़तोड़ 8 रैलियां कीं. इसके बाद 23 नवंबर को वह फिर गुजरात में धमाकेदार प्रचार-प्रसार करेंगे. पीएम मोदी की ये चुनावी रैलियां पिछली रैलियों से काफी अलग थीं. उन्होंने इन रैलियों में बीजेपी के लिए मुख्य रूप से 5 लक्ष्य तय किए.

पहला- भारत जोड़ो यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ तस्वीर खिंचवाने पर राहुल गांधी पर जोरदार हमला करना, दूसरा- कांग्रेस के नेता के पीएम की ओर इशारा करते हुए ‘औकात’ वाले तंज पर जवाब देना, तीसरा- उन जगहों पर उनकी रैलियों का ध्यान रखना जहां पिछली बार बीजेपी ने बुरा प्रदर्शन किया था, चौथा- वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को रिकॉर्ड मतों से जिताना, पांचवां- गुजराती महिलाओं के बीजेपी पर विश्वास पर जोर देना.

Congress and Rahul Gandhi have time and again shown their animosity towards Gujarat and Gujaratis. By giving Medha Patkar a central place in his Yatra, Rahul Gandhi shows that he stands with those elements who denied water to Gujaratis for decades. Gujarat will not tolerate this. https://t.co/94jJBz4spP

— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) November 18, 2022