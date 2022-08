'कांग्रेस ने आपको सब दिया, अगर नाराज थे तो राज्यसभा सांसद क्यों बने...' दिग्विजय सिंह का गुलाम नबी पर हमला

नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने गुलाम नबी आजाद (Gulam Nabi Azad) के इस्तीफे की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि आजाद पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह कांग्रेस को तोड़कर बाहर निकल गए. सिंह ने एक बयान में कहा, ‘हो सकता है कि आपके (आजाद) उन लोगों के साथ संबंध जुड़ गए हों, जिन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया है. हो सकता है आपके उन लोगों के साथ मधुर संबंध हो गए हों. आपने लिखा कि भारत जोड़ो अभियान न चलाकर कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए, वो भी उस वक़्त जब आप स्वयं कांग्रेस पार्टी तोड़कर निकल गए.’

उन्होंने कहा, ‘गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस ने संगठन व सरकार में अनेक बार कई पदों से नवाजा. 2 बार लोकसभा सांसद बनाया, जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया. चुनाव की हार जीत से बचाकर 5 बार राज्यसभा सदस्य बनाया, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, मुझे इस बात का बड़ा दुख है!’ उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी जी पर लगाये गए आजाद के आरोप निराधार हैं. आजाद ने जो इस्तीफा दिया और जो पत्र लिखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं.’

I condemn the step you took. Sonia Gandhi, whose family gave you everything, is abroad for medical treatment and you are making this decision now. I never expected this from you: Congress leader Digvijaya Singh on #GhulamNabiAzad https://t.co/fT3s7pME5B

