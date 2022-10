नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के संस्‍थापक और 3 बार उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया. मेदांता अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि वयोवृद्ध राजनेता मुलायम सिंह यादव ने 10 अक्टूबर, 2022 की सुबह 8:16 मिनट पर आखिरी सांस ली. नेताजी को यूरिन इंफेक्शन, हाई ब्‍लड प्रेशर और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद गत 2 अक्‍टूबर को मेदांता अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था. तभी से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी. उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. पहले उन्हें आईसीयू फिर क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) में शिफ्ट कर दिया गया था. मुलायम सिंह यादव के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है.

समाजवादी पार्टी के अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह यादव के पुत्र और यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से नेताजी के निधन की पुष्टि की गई. एक ट्वीट में लिखा गया, ‘मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे- अखिलेश यादव’. मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना मिलते ही मेदांता अस्‍पताल पर उनके समर्थकों, परिवार के नजदीकी लोगों और राजनीतिक नेताओं-कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी. रामगोपाल यादव ने बताया कि नेता जी का पार्थिव शरीर मेदांता अस्पताल से यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होकर करहल कट से सैफई के लिए जाएगा. उनका अंतिम संस्कार 11 अक्टूबर को शाम 3 बजे सैफई में होगा. अंतिम दर्शन के लिए आज नेता जी का शव उनके सैफई आवास पर रखा जाएगा और कल सैफई पंडाल में.

Veteran politician Mulayam Singh Yadav passed away at 8.16 am today after prolonged illness at Medanta Hospital, Gurugram pic.twitter.com/8VYGHcp3qp

