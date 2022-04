गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, PM मोदी ने जनता को कहा धन्यवाद; कांग्रेस का नहीं खुला खाता

नई दिल्ली: गुवाहाटी नगर निगम चुनाव (Guwahati Municipal Elections) में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को प्रचंड जीत मिली है. एनडीए ने नगर निगम की कुल 60 सीटों में से 58 में जीत दर्ज की है. नौ साल के बाद हुए नगर निगम चुनाव (Guwahati civic polls ) में कुल 197 उम्मीदवार मैदान में थे. चुनाव में पार्टी की इस भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी है.

पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि विकास के एजेंडे पर निर्माण के लिए गुवाहाटी की जनता ने भाजपा को एक बड़ा जनादेश दिया है, इसके साथ ही जनता ने राज्य सरकार की मेहनत को भी आशीर्वाद दिया.जिसके लिए गुवाहाटी के लोगों को धन्यवाद. पीएम मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत के लिए हर भाजपा कार्यकर्ता को मेरा आभार.

Thank you Guwahati! The people of this lovely city have given a resounding mandate to @BJP4Assam to build on the agenda of development. They have also blessed the hardwork of the state government under CM @himantabiswa. My gratitude to every BJP Karyakarta for the hardwork.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2022