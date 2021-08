गुवाहाटी: पुलिस ने 14 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की, 6 गिरफ्तार

गुवाहाटी. असम में गुवाहाटी पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों से 1.75 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है. बाज़ार में इसकी कीमत 14 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस मामले में अब तक कम से कम छह मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है. गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त हरमीत सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस को मुखबीरों से सूचना मिली थी जिसके बाद शनिवार देर रात अभियान चलाकर नशीला पदार्थ जब्त किया गया.

हरमीत सिंह ने बताया, ‘पिछली रात, शहर के अलग-अलग हिस्सों में हमने दो जगहों से नशीले पदार्थ जब्त किए. पहले मामले में हमने करीब 1.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की. दूसरे अभियान में करीब 450 ग्राम हेरोइन जब्त की गई.’

#AssamAgainstDrugs@assampolice continues its tirade against drugs mafia!@GuwahatiPol intercepts huge consignment of 1.2 kg heroin (100 packets) coming from another state. We are determined to curb and eliminate drugs business.

We have arrested 6 in this case so far. pic.twitter.com/wFq3Jw058A

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 28, 2021