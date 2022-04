गृह मंत्रालय ने हाफिज सईद के बेटे तलहा को घोषित किया 'नामित आंतकवादी', भारत के खिलाफ उगलता है जहर

नई दिल्ली: भारतीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 [Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967] के प्रावधानों के तहत एक नामित आतंकवादी घोषित किया है. हाफिज तलहा सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया.

गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि हाफिज तलहा सईद भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने, आतंकवादियों की भर्ती करने, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करता है. वह भारत और अफगानिस्तान में भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए लगातार प्लानिंग करता है. तलहा सईद पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों का लगातार दौरा करता है और यहां अपने भाषणों में भारत, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बातें करता है.

MHA issues a notification declaring Hafiz Talha Saeed, son of Hafiz Mohammad Saeed, a senior leader of Lashkar-e-Taiba (LeT) and head of the cleric wing of the LeT, as a designated terrorist under the provisions of the UAPA Act 1967 pic.twitter.com/Cxo2OKtoqf

