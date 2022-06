हज यात्रा: 2 साल बाद जम्मू-कश्मीर से यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना

श्रीनगर. दो साल बाद जम्मू-कश्मीर के हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के मदीना के लिए रवाना हो गया है. इससे पहले हज यात्रियों ने श्रीनगर के बेमिना हज हाउस में जरूरी कागजी कार्यवाही को पूरा किया और हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए. बता दें कि पहले 31 मई को ही यह फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, मगर बाद में इसे 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया. एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हज यात्रा के लिए भारत का कोटा कुल 79,237 यात्रियों का है, जिसमें से जम्मू-कश्मीर से कुल 5196 लोग हज पर जाएंगे.

Srinagar | After two years, the first batch of pilgrims from Jammu & Kashmir leaves for Medina in Saudi Arabia to perform Haj

Following completion of all formalities at Haj House, Bemina, Srinagar, the pilgrims will proceed to the airport for their journey to Medina pic.twitter.com/GGNGaZKRbj

