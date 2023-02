HAL ने HLFT-42 एयरक्राफ्ट से हटाई बजरंगबली की फोटो, आखिर क्या हुआ था बवाल?

नई दिल्ली. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने एयरशो में प्रदर्शित एचएलएफटी-42 विमान HLFT-42 Lord Hanuman Photo) की पूंछ से भगवान हनुमान की तस्वीर हटा दी है. बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो (Aero India Show) में ट्रेनर लड़ाकू विमान एचएलएफटी-42 प्रदर्शित किया गया, जिसपर हाथ में गदा लेकर उड़ान भरते भगवान हनुमान (Lord Hanuman Photo Removed) की तस्वीर मौजूद थी. साथ ही विमान के ऊपर लिखा हुआ था कि तूफान आ रहा है (The Storm Is Coming). सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं.

HAL ने ट्रेनर विमान से हटाई भगवान हनुमान की फोटो

एयरो शो के दौरान इस ट्रेनर विमान की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया. लोगों ने सवाल किया कि आखिर एक धर्मनिरपेक्ष देश में किसी विमान पर भगवान हनुमान की तस्वीर कैसे हो सकती है. वहीं कंपनी ने विमान पर भगवान हनुमान की तस्वीर होने की दो वजह बतायी थी. कंपनी ने कहा था कि यह विमान हनुमान जी की शक्तियों से प्रेरित है.

इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जब उन्होंने पहला ट्रेनर विमान बनाया था, जिसका नाम मारूत था. इसका शब्दिक अर्थ मारूति है यानी कि पवन देव और पवन देव के पुत्र थे भगवान हनुमान. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी सीबी अनंतकृष्णन ने बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो में प्रदर्शित एचएलएफटी-42 विमान मॉडल की पूंछ से भगवान हनुमान की तस्वीर को हटाने पर प्रतिक्रिया दी.

#WATCH | CB Ananthakrishnan, CMD, Hindustan Aeronautics Limited speaks on the removal of the picture of Lord Hanuman from the tail of the HLFT-42 aircraft model displayed at Aero India show in Bengaluru pic.twitter.com/khzDv144H6

— ANI (@ANI) February 14, 2023