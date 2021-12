Video: बेअदबी मामले पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, बोले- दोषियों को फांसी पर लटकाना चाहिए

नई दिल्ली: पंजाब में विधानसभा चुनाव (Punjab Elections 2022) के कुछ ही महीने बचे हैं. चुनाव से पहले राज्य में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी (Guru Granth Sahib Sacrilege Incident) के मामलों ने राज्य के माहौल को गर्म कर दिया है. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पवित्र स्थल पर बेअदबी के प्रयास की कठोर निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. राज्य कांग्रेस प्रमुख मलेरकोटला में एक रैली को संबोधित कर रहे थे.

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें पंजाब में शांति को भंग करने की कोशिश में लगी हुई हैं. यह ऐसा समय है जब हमें एकता दिखानी होगी क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें हमारी एकता को भंग कर रही हैं. उन्होंने कहा कि जब भी देश में एक धर्म तो उच्च दिखाया जाता है और दूसरे धर्म को निम्न दिखाने की कोशिश होती है तो पंजाब हमेशा इसका विरोध करता है.

सिद्धू ने कहा कि पंजाब का हर एक नागरिक समान है. अगर किसी भी तरह से बेअदबी (Golden Temple incident) की घटना होती है फिर चाहे वह गुरु ग्रंथ साहिब की हो, गीता की हो या फिर कुरान की हो उसमें शामलि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए.

Punjab is built on strong foundation of Oneness & universal brotherhood laid down by Guru Sahib.. No divisive forces can destroy strong social fabric of Punjabi Community. Deliberate & malicious acts intended to outrage religious feelings should be dealt with deterrent punishment pic.twitter.com/x8TPRLfCEO

