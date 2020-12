New Year 2021 Celebration LIVE: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2021 का आगाज, पटाखों की गूंज के साथ जश्न शुरू

Delhi: North Block and South Block illuminated on the eve of New Year. pic.twitter.com/IZPzAekVjE — ANI (@ANI) December 31, 2020

#WATCH | New Zealand rings in the New Year with fireworks show pic.twitter.com/1Pf2PTUmwj — ANI (@ANI) December 31, 2020

(AP Photo/Lee Jin-man)

(AP Photo/Mark Baker)

#WATCH | Australia welcomes the New Year with fireworks show; visuals from Sydney(Courtesy: Reuters) pic.twitter.com/vaOq5l7zdQ — ANI (@ANI) December 31, 2020

कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) और अन्य परेशानियों को अलविदा कहकर सारी दुनिया नए साल (New Year 2021) से नई उम्मीद लगाए बैठी है. अब वक्त आ गया ह जब 2020 को अलविदा कह दिया जाए. नए साल यानि की 2021 से नई उम्मीदें हैं कि ये सब कुछ सामान्य कर देगा.भारत में भले ही रात को 12 बजे 2021 का आगमन होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज (New Year 2021 Celebrations) हो गया है. ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए साल का स्वागत कर रहे हैं. आइए तस्वीरों और वीडियो के जरिए देखते हैं नववर्ष 2021 के जश्न के अलग-अलग रंग...राजधानी दिल्ली में नए साल का जश्न शुरू हो गया है. दिल्ली का कनॉट प्लेस का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक नए साल के जश्न में रोशनी में नहाया हुआ नजर आया.दुनिया के बाकि देशों को छोड़कर न्यूजीलैंड (New Zealand) सबसे पहले नए साल का जश्न मना रहा है. इस बार कोरोना वायरस के चलते नए साल का जश्न कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है.ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए साल का स्वागत कर रहे हैं. आइए तस्वीरों और वीडियो के जरिए देखते हैं नववर्ष 2021 के जश्न के अलग-अलग रंग...द. अफ्रीका की राजधानी सियोल में नए स्वागत के स्वागत में लगा पोस्टर और जश्न की तैयारियां शुरू.फिजी में भी नए साल का जश्न शुरू हो चुका है.न्यूजीलैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हो गया है.सिडनी के विश्व प्रसिद्ध सिडनी हॉर्बर में शानदार लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और काफी लोग नए साल का आगाज करने यहां पहुंचे.मुंबई में नए साल साल के जश्न के मद्देनजर धारा-144 लागू कर दी गई है. इसके तहत जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. यहां लोग रात 11 बजे तक उत्सव मना सकते हैं. रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू है. 11 बजे के बाद रेस्टोरेंट, बार, पब, बीच या छत पर पार्टी की अनुमति नहीं है. मुंबई पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, हमम ड्रोन से नजर रखेंगे. कोई शराब पिया मिलेगा तो उस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले भी दर्ज किए जाएंगे.