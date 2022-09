देश भर में 14 हजार से ज्यादा स्कूल विकसित और उन्नत बनाए जाएंगे: PM मोदी

अहमदाबाद. शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2022 के विजेताओं से मुलाकात करने के लिए सोमवार को गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूल विकसित, उन्नत बनाए जाएंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा. इसके माध्यम से एक खोज उन्मुख, शिक्षण केंद्रित सीखने के तरीके पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर भी ध्यान दिया जाएगा.

PM Narendra Modi announces the development and upgradation of 14,500 schools across India under the Pradhan Mantri Schools For Rising India (PM-SHRI) Yojana#TeachersDay2022 pic.twitter.com/0uhh3Dv2Bw

