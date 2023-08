नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार को सभी भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अत्यधिक प्रसिद्ध ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में भाग लेने का आग्रह किया. X पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से एकता दिखाने और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया डिस्प्ले फोटो (DP) को राष्ट्रीय ध्वज में बदलने का आग्रह किया.

उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे देश और हमारे बीच के बंधन को और गहरा करेगा. इससे पहले उन्होंने भारतीयों से ‘हर घर तिरंगा’ वेबसाइट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी पसंदीदा तस्वीर अपलोड करने के लिए भी कहा था. पीएम मोदी ने लिखा था ‘तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है. प्रत्येक भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है. मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूं. तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें यहां अपलोड करें.’

In the spirit of the #HarGharTiranga movement, let us change the DP of our social media accounts and extend support to this unique effort which will deepen the bond between our beloved country and us.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 13, 2023