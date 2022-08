जम्मू कश्मीर: BSF ने आयोजित की 'वॉकथान तिरंगा रैली', LG मनोज सिन्हा हुए शामिल, देखें VIDEO

नई दिल्ली: भारत अपनी आजादी के 75 साल (75th Independence Day) पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस मौके पर देश के हर राज्य में तिरंगा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. आजादी के इस अवसर को खास बनाने के लिए अपनी-अपनी तरह से अलग-अलग शहरों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है. इस बीच रविवार को जम्मू कश्मीर में बीएसएफ द्वारा ‘वॉकथान तिरंगा रैली’ (BSF Walkathon Tiranga Rally ) का आयोजन किया गया. रैली को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ में वे इसका हिस्सा भी बने.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को देशवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की थी. भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत शुरू किया गया यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा.

#HarGharTiranga rally in Srinagar led by Lieutenant Governor Sh Manoj Sinha .Jai Hind ! @PMOIndia @HMOIndia @OfficeOfLGJandK https://t.co/1ka8rp4mCz

उपराज्यपाल ने रैली में हिस्सा लेने के बाद कहा- आज सुरक्षा बलों के जवान, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी और श्रीनगर के लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए. आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर्षोल्लास के साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग इसमें बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं.

Some more glimpses from the Walkathon today. Our beloved and victorious tricolor flying high. pic.twitter.com/1lU65PiDIR

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 14, 2022