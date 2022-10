अमेरिका में बोले हरदीप सिंह पुरी- 'जहां से सुविधा होगी भारत वहीं से तेल खरीदेगा, किसी दबाव में नहीं आएगा'

वाशिंगटन: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत को किसी ने भी रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए नहीं कहा है. अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद वाशिंगटन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने नागरिकों की ईंधन जरूरतों को पूरा करना भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है और वह जहां से भी तेल खरीदना चाहती है, वहां से खरीदना जारी रखेगी. मंत्री ने कहा, ‘यदि आप अपनी नीति के बारे में स्पष्ट हैं, जिसका अर्थ है कि आप ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा सामर्थ्य में विश्वास करते हैं, तो आप उन स्रोतों से ईंधन खरीदेंगे, जहां से आपको सुविधाजनक लगेगा.’

यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर नई दिल्ली के रुख को दोहराते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘भारत वहां से तेल खरीदेगा, जहां से उसे खरीदना ठीक लगेगा. उसका सीधा सा कारण है कि इस तरह की चर्चा को भारत की उपभोक्ता आबादी तक नहीं ले जाया जा सकता है.’ मंत्री ने कहा, ‘क्या मुझे किसी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा है? इसका स्पष्ट उत्तर है, नहीं.’ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई मंचों पर बता चुके हैं कि रूस से तेल खरीदना जारी रखने के भारत के फैसले के पीछे क्या कारण है.

#WATCH | “…India will buy oil from wherever it has to for the simple reason that this kind of discussion can’t be taken to consuming population of India…Have I been told by anyone to stop buying Russian oil?The answer is a categorical ‘no’..,” says Petroleum & Natural Gas Min pic.twitter.com/rgr0Abg9K0

