पाकिस्तानी मीडिया में छाया 'हरिद्वार धर्म संसद' का वीडियो, पीएम मोदी पर लगाया भेदभाव का आरोप; जिन्ना को कहा- थैंक्यू

नई दिल्ली/लाहौर. उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित धर्म संसद को लेकर पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया है. इस धर्म संसद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि समेत कई साधु-संतों ने हिंदुत्व को लेकर विवादित और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए कई भाषण दिए. इन भाषणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सांधु-संतों के इन बयानों की चर्चा हो रही है. खासकर पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट ने धर्म संसद की खबर को प्रमुखता दी है.

जियो न्यूज ने धर्म संसद को ‘हेट स्पीच कॉन्क्लेव’ कहा है. उन्होंने अपनी खबर की हेडलाइन में लिखा है, ‘हेट स्पीच कॉन्क्लेव: भारत के हिंदुत्ववादी नेताओं ने मंच से मुस्लिम नरसंहार का आह्वान किया.’ उन्होंने आगे लिखा है कि तीन दिनों के इस कार्यक्रम में कई ऐसे भाषण दिए गए हैं, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया. इस धर्म संसद में हिंदू समूहों से ये भी अपील की गई कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठाना ही सही है. इतना ही नहीं जियो न्यूज ने अपनी खबर में यति नरसिंहानंद गिरि के बयान को भी जगह दी है. उन्होंने लिखा है, ‘हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम न तो बच सकती है और न कभी बचेगी. इस धर्म संसद का एकमात्र विषय यही है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा. ये कोई आधारहीन सोच नहीं है… .जिस हिसाब से मुसलमान आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है, सात सालों में सड़कों पर केवल मुस्लिम ही दिखाई देंगे.’

भारत सरकार पर लगाए मुसलमानों से भेदभाव करने के आरोप

वहीं, पाकिस्तान की एक और न्यूज वेबसाइट डॉन ने लिखा राजनीतिक दल हिंदू महासभा की महासचिव साध्वी अन्नपूर्णा ने हरिद्वार धर्म संसद में हथियारों और नरसंहार के लिए लोगों को उकसाने का काम किया. डॉन ने साध्वी अन्नपूर्णा के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान को भी तवज्जो दी है. इतना ही नहीं पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया.

शुक्रिया जिन्ना साहब…

वहीं, पाकिस्तान के एक पत्रकार हामिद मीर ने एक वीडियो ट्वीट किया है. इस वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘यह महिला भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसा रही है. यह हिटलर की महिला संस्करण है, जो आने वाले समय में नरसंहार की योजना बना रही है.’

She is openly inciting violence against Indian Muslims. She is the female version of Hitler and planning a Holocaust in near future. She proved Muhammad Ali Jinnah was very much right in a making a separate homeland for Muslims. Thank you Jinnah sahib. https://t.co/ocGnhTC05b

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) December 23, 2021