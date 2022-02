हरियाणा के सोनीपत से 3 खालिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार, पंजाब में हत्याएं करने का मिला था टास्क

सोनीपत: दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले सोनीपत से पुलिस ने तीन खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों (Pro-Khalistan Terrorists) को गिरफ्तार किया है. सोनीपत के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने बताया कि इन तीनों आतंकवादियों को जिले के गोहाना से गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से एक AK-47 सहित 3 पिस्टल व कुछ अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक गिरफ्तार तीनों खालिस्तानी उग्रवादी सोनीपत के गांव जुआं के रहने वाले हैं और ये तीनों पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के उग्रवादियों के साथ लगातार संपर्क में थे. ये तीनों आतंकी संगठन खालितस्तान लिबरेशन फ्रंट और सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए हैं.

As per police, they were getting contracts of perpetrating targeted killings in Punjab through social media and already had a criminal record of murdering a man in Punjab’s Morinda on 8th December: Sonipat SP Rahul Sharma pic.twitter.com/IrYnP1QbEt

