हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया बाघ का वीडियो, लोगों ने बताया पूरी तरह 'फेक'

जंगल में घूमते हुए अगर अचानक आपके सामने एक बाघ (Tiger) आ जाए तो क्‍या होगा. बाघ जब आपके पास से गुजर रहा होगा तो अपकी धड़कने बढ़ जाएंगी और आप इस पल को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहेंगे. कई वन्‍यजीव प्रेमियों के लिए बाघ को देखना एक दुर्लभ और झकझोर देने वाला अनुभव रहता है. ये दृश्य भारतीय जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों में दुर्लभ नहीं है.

आरपीजी इंटरप्राइज़ेज़ के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो (Video) शेयर किया है, जिसमें एक बाघ जंगल में दहाड़ता और टहलता हुआ नजर आ रहा है. गोयनका ने बताया कि बाघ को उनके केईसी प्रोजेक्ट टीम ने देखा था, जो उत्तर प्रदेश के लालकुआं के पास रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रही है. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए असामान्य और आकस्मिक बताया. हर्ष गोयनका ने बाघ के इस तरह जंगल में घूमने का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया तो यूजर ने इसे फेक वीडियो बता दिया. बता दें कि बाघ का वीडियो वास्तव में अक्टूबर 2020 से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

Our project team in KEC who were laying railway tracks near Lalkuan, U. P. had this unusual fortuitous sighting pic.twitter.com/Nw96ygZqX7 — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 5, 2021

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ यूजर ने इसे हल्के में लिया और लिखा कि बाघ निरीक्षण दौरे पर हो सकता है, अन्य ने स्पष्ट रूप से इसे फर्जी वीडियो बताया. एक यूजर ने लिखा, फर्जी वीडियो, बाघ आखिर शेर की तरह कैसे दहाड़ सकता है.

Our project team in KEC who were laying railway tracks near Lalkuan, U. P. had this unusual fortuitous sighting pic.twitter.com/Nw96ygZqX7 — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 5, 2021

जहां कई लोग वीडियो और समाचार की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं किसी ने एक तेलुगु टीवी समाचार चैनल पर उसी वीडियो को देखने का दावा किया है.

Our project team in KEC who were laying railway tracks near Lalkuan, U. P. had this unusual fortuitous sighting pic.twitter.com/Nw96ygZqX7 — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 5, 2021

जबकि कई लोगों ने बताया कि वीडियो पुराना है, अन्य लोगों ने एक क्लिप साझा करने के लिए गोयनका की आलोचना की, जिसमें दिखाया गया है कि मनुष्य जानवरों के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इसका मतलब है कि हम उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं.