कृषि बिल को लेकर सड़क पर हुई हरसिमरत कौर और रवनीत सिंह के बीच बहस, देखें Video

नई दिल्‍ली. कृषि कानून (Agricultural Law) को लेकर संसद (Parliament) के मानसून सत्र (Monsoon Session) में जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, उसका असर अब संसद के बाहर भी दिखाई देने लगा है. कृषि कानून को लेकर कांग्रेस (Congress) और शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. ऐसा ही कुछ नजारा बुधवार को संसद के बाहर दिखाई दिया. कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू (Ravneet singh bittu) ने शिरोमणि अकाली दल की नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat kaur Badal) पर कृषि कानून पास कराने में सरकार की मदद करने का आरोप लगाया. इस पर हरसिमरत कौर ने कांग्रेस पर भागने का आरोप लगाया.

कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जिस समय सरकार कृषि कानून संसद में पास करा रही थी, उस वक्‍त शिरोमणि अकाली दल सरकार के साथ थी. उस समय शिअद के किसी भी नेता ने केंद्र सरकार के बिल पर ऐतराज नहीं जताया. संसद में जब बिल पास हो गया तब किसानों का हितैषी बनने के लिए शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने घर जाकर इस्‍तीफा दिया. ये लोग रोज ड्रामा करते हैं जबकि इन लोगों के कैबिनेट में रहते हुए बिल पास हुआ है.

#WATCH | Delhi: A verbal spat broke out between Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal and Congress MP Ravneet Singh Bittu over Central Government’s three Farm Laws. pic.twitter.com/y9oAykOzy1

— ANI (@ANI) August 4, 2021