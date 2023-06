चंडीगढ़. हरियाणा में गठबंधन सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के बीच मतभेद दिन ब दिन बढ़ते दिख रहे हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि हरियाणा में दोनों दलों के बीच मनमुटाव खत्म नहीं हुआ तो जल्द ही यह गठबंधन टूट सकता है. हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है और दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं.

हरियाणा में अगले साल लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं. इस बीच हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने बीते दिनों उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा था, जिसे लेकर जेजेपी खासी नाराज है. हालांकि इसे लेकर मनोहर लाल खट्टर ने सफाई देते हुए कहा, ‘प्रभारी संगठन के लिए होते हैं सरकार के लिए नहीं. उनके आगे एक चुनाव है और उसके साथ दूसरा चुनाव है. उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने बातें सोची होंगी. उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूं.’

सीएम खट्टर से शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह. हम सरकार चला रहे हैं कहीं कोई समस्या नहीं है.’

#WATCH | Haryana CM & BJP leader ML Khattar speaks on the alliance with Jannayak Janta Party (JJP) in the state pic.twitter.com/mhOzYHqTHe

— ANI (@ANI) June 10, 2023