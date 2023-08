चंडीगढ़. हरियाणा के नूंह में सोमवार को आयोजित शोभायात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है. हालांकि नूंह और उसके आसपास के इलाकों में हालात अब धीरे-धीरे नियंत्रण में आ गए हैं. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस सांप्रदायिक हिंसा में हुए हर नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी.

सीएम खट्टर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘राज्य में हरियाणा पुलिस के जवानों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं. इनमें 3 पलवल, 2 गुरुग्राम, 1 फरीदाबाद और 14 नूंह में तैनात हैं, ताकि राज्य में कोई भी गैरकानूनी गतिविधि न हो… 4 कंपनी आज हमने केंद्र से और बुलाई है.’

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ‘6 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिनमें से 2 पुलिसकर्मी और 4 आम नागरिक शामिल हैं. अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.’

