नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा है कि विपक्ष को एक सीक्रेट वरदान मिला है. इसमें विपक्ष जिसका बुरा चाहता है, उसका भला होता है. उन्‍होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर अफवाह फैलाई गई. जब विपक्ष ने बैंकों का बुरा चाहा तब भी भला हो गया. देश एनपीए के गंभीर संकट में था. एनपीए के संकट को पार करके नई ताकत से वापस आए. पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते यह बात कही जिस सदन में ठहाके लगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एचएएल को लेकर भी बहुत बाते कहीं गई. विपक्ष का आरोप था कि एचएएल खत्म हो गया, डिफेंस इंड्रस्ट्री खत्म हो गई. उन्‍होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि खेतों में वीडियो की तरह वहां भी वीडियो शूट कराया गया था. आज वही एचएएल देश की आनबान शान बनकर उभरा है. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘एक तरह से, विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए हमेशा भाग्यशाली रहा है. आज, मैं देख सकता हूं कि आपने (विपक्ष) ने फैसला किया है कि एनडीए और भाजपा 2024 के चुनावों में शानदार जीत के साथ वापस आएंगे, लोगों के आशीर्वाद के साथ पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे.’

#WATCH | PM Narendra Modi says, “Vipaksh ke logon ko ek secret vardaan mila hua hai ki jiska bhi yeh log bura chahenge uska bhala hi hoga.’ One such example is standing before you. ’20 saal ho gaye kya kuch nahi hua par bhala hi hota gaya..” pic.twitter.com/uT8vjtHvSC

— ANI (@ANI) August 10, 2023