Tips to Better Sleep: इन आसान ट्रिक्स को अपनाएंगे, तो रात में आएगी मजे की नींद

Tips to Sleep Better at Night: जिस तरह अच्छी सेहत (Health) के लिए अच्छी डाइट (Diet) जरूरी है, उसी तरह अच्छी सेहत के लिए रात में अच्छी नींद भी आवश्यक है. कई रिसर्च (research) में यह बात सामने आ चुकी है कि अगर रात में अच्छी नींद (Sleep) न हो, तो इसका नकारात्मक असर शरीर के हार्मोन, ब्रेन फंक्शन और परफॉरमेंस पर पड़ता है. अच्छी नींद नहीं आने की वजह से मोटापा (Obesity) बढ़ सकता है और कई तरह की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है. अगर आपको नींद अच्छी आएगी, तो आप ज्यादा अनावश्यक भोजन नहीं करेंगे और आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी. पिछले कुछ दशकों से नींद की गुणवत्ता और इसकी अवधि में लगातार गिरावट हो रही है. दुनिया भर के लोग कम नींद (Insomnia) की वजह से कई परेशानियों से जूझ रहे हैं. यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो यहां बताए जा रहे टिप्स का पालन करें, आपकी रात में नींद अच्छी आएगी.

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक पर्याप्त तरीक से नींद लाने के लिए विज्ञान द्वारा प्रमाणित कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाने से नींद की गुणवत्ता और नींद की अवधि दोनों में सुधार किया जा सकता है. यहां इन उपायों को जानकर आप भी इसे आजमा सकते हैं.

दिन में पर्याप्त रोशनी में रहे

आपके शरीर में कुदरती टाइम टेबल फिक्स है. शरीर की आंतरिक घड़ी को यह पता है कि कब तक आपको जागे रहना है और कब सोने का समय है. दिन में कुदरती रोशनी या तीव्र प्रकाश शरीर की आंतरिक घड़ी को संतुलित रखने में मदद करता है. इससे शरीर की आंतरिक घड़ी का रिद्म बना रहता है. दिन में प्रकाश के संपर्क में रहने से एनर्जी में भी सुधार होता है. अगर आप दिन में प्रकाश के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, तो रात में नींद अच्छी आएगी.

शाम में ब्लू लाइट को कम करें

दिन में प्रकाश के संपर्क में रहना सेहत के लिए अच्छा है लेकिन रात में प्रकाश के संपर्क में ज्यादा रहना सेहत पर उल्टा असर करता है. चूंकि हमारे शरीर की घड़ी इस तरह से बनी है कि दिन में प्रकाश को तो संतुलित कर लेती है लेकिन रात में यह रोशनी को नहीं झेल पाती. इससे शरीर की जैविक क्रिया की लय खराब हो जाती है और इसका असर यह होता है कि रात को हमें देर से नींद आती है या नींद आने में परेशानी होती है. रात में लाइट के एक्सपोजर से मेलाटोनिन melatonin हार्मोन का स्राव कम हो जाता है. मेलाटोनिन हार्मोन के कारण ही हमें गहरी नींद होती है. स्मार्टफोन, कंप्यूर स्क्रीन नींद को बर्बाद करने के लिए परेशानियों का सबब है.

शाम से कैफीन का इस्तेमाल न करें

अगर रात में अच्छी नींद लेनी है, तो शाम से ही कैफीन को बाय कह दें. कैफीन शरीर की तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देती है. अगर हम इसे शाम में लेते हैं, तो रात में जिस नसों को सक्रिय नहीं होना चाहिए, वह सक्रिय हो जाता है. कैफीन का असर 6-8 घंटे तक रहता है, इसलिए अच्छी नींद के लिए सोने से छह घंटे पहले से कैफीन यानी कॉफी का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए.

दिन में लंबा नैप न ले

अगर रात में अच्छी नींद लेनी है, तो दिन में लंबा नैप यानी झपकी न लें. दिन में सोने से शरीर की आंतरिक घड़ी कंफ्यूज हो जाती है. आंतरिक घड़ी जो समय सोने के लिए नियत करती है, वह जब नहीं हो पाता है, तो संतुलन बिगड़ सकता है.

