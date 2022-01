केंद्र की चेतावनी- बढ़ सकती है अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या, एक्टिव मामलों पर रखें नज़र

नई दिल्ली: कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) ने भारत में दस्तक दे दी है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण (Corona Infection) में भारी उछाल आया है. एक सप्ताह पहले जहां छह से दस हजार तक कोविड (Covid Cases in India) के मामले सामने आ रहे थे वहीं अब यह संख्या दो लाख के पास पहुंच गई है. बेकाबू रफ्तार से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Health Secy Rajesh Bhushan) ने भी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ सकती है इसलिए सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य एक्टिव केसेस की संख्या पर नजर बनाए रखें.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र (Maharashtra Corona Cases), दिल्ली (Delhi Corona Cases), पश्चिम बंगाल (West Bengal Corona Cases) समेत देशभर में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं. रविवार को देशभर में करीब 1 लाख 80 हजार मामले सामने आए थे. प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है. इस बीच सोमवार को कोरोना के हालात पर केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखा है. पत्र में राज्यों को कोविड के बढ़ते मामलों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है.

In the present surge, 5-10% of active cases needed hospitalisation so far. The situation is dynamic & evolving, the need for hospitalisation may change rapidly. All States/UTs advised to keep watch on situation of total no. of active cases:Health Secy Rajesh Bhushan to States/UTs pic.twitter.com/vTElVzuumX

