घंटों से इंतजार कर रही बुजुर्ग महिला से इस अंदाज में मिले असम के CM, वीडियो जीत लेगा आपका दिल

गुवाहाटी. लगभग 8 बजे सुबह स्थानीय पारंपरिक चादर मेखला ओढ़े हुए 90 वर्षीय बीनू गोस्वामी ऊपरी असम के काजीरंगा में स्थित प्रीमियम लक्जरी रिसॉर्ट, बोर्गोस पहुंची. उनके हाथ में एक पत्र था, जिसे वह मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा को देना चाहती थी. उस पत्र के साथ बुजुर्ग महिला रिसॉर्ट के दरवाजे पर घंटों इंतजार करते रही क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना था.

दरअसल, बुजुर्ग महिला जिला परिवहन कार्यालय में काम कर रहे अपने बेटे की नौकरी का नियमितीकरण चाहती थी, जहां वह वर्तमान में अस्थायी रूप में काम कर रहा है. बोर्गोस रिसॉर्ट में ही अपने कैबिनेट सहयोगियों, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की असम इकाई के विधायकों के साथ सीएम का एक दिवसीय संवाद सत्र आयोजित किया गया था.

जोरहाट के दरगांव के गोनोक पुकुरी की रहने वाले गोस्वामी सरमा को वह पत्र थमाने आई थी, जिसमें उसने अपने बेटे की नौकरी को स्थायी करने की मांग की थी. लंच ब्रेक के दौरान वह दोपहर करीब 1 बजे सरमा से मिलीं.

A heartening moment for CM Dr @himantabiswa as he meets a 90-year-old woman from Dergaon. pic.twitter.com/nqOe2N6xwe

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) May 6, 2022