दिल्ली में फिर तेज बारिश, मौसम विभाग ने किया था अलर्ट, फ्लाइट्स हुईं प्रभावित

नई दिल्‍ली. दिल्ली का मौसम (Delhi weather) बदल गया है, सोमवार की रात एक बार फिर तेज बारिश (Heavy rain) हुई है. तेज बारिश के कारण कई इलाकों में यातायात पर असर पड़ा है तो कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं. कुछ एयरलाइन्‍स ने अपनी कुछ फ्लाइट्स को रद्द करने या डायवर्ट करने की सूचना दी है. इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था. विभाग ने कहा था कि रविवार रात की तरह सोमवार रात को तेज बारिश होगी और आंधी भी चल सकती है. इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.

इससे पहले, मौसम विभाग ने कहा कि बीते कुछ दिन से अभूतपूर्व भीषण गर्मी का सामना कर रही राष्ट्रीय राजधानी में इस सीजन में रविवार को यह पहली मध्यम तीव्रता की आंधी थी. मौसम विभाग ने कहा कि बारिश और आंधी के चलते सोमवार को दिल्ली के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखी गई है, जो सुबह 5 बजकर 40 मिनट पर 29 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सुबह 7 बजे 18 डिग्री सेल्सियस पर आ गया.

अधिकारियों ने कहा कि न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री दर्ज किया गया जो इस ऋतु में सामान्य से नौ डिग्री कम है. वहीं अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से आठ डिग्री कम है. एक मई 2004 के बाद पहली बार मई में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. इससे पहले एक मई 2004 को न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री दर्ज किया गया है. दिल्ली में मई महीने में सबसे कम न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड 15.2 डिग्री है जो दो मई 1982 को दर्ज किया गया था.

#WATCH | Rain and strong wind continue their spell in the National Capital. Visuals from near Rail Bhawan. pic.twitter.com/uJTASq7RF7

— ANI (@ANI) May 23, 2022