नई दिल्‍ली. दिल्‍ली- NCR में सोमवार को तेज बारिश ( Heavy rain), आंधी (Heavy Storms) के कारण जन जीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. आंधी के कारण सैकड़ों पेड़ गिर गए और दिन में ही अंधेरा छा गया. बदले मौसम का असर उड़ानों पर भी पड़ा है. वहीं, बारिश के कारण जलभराव होने से कई इलाकों में जाम लगा रहा. सफदरगंज पर हवाओं की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई. कहीं-कहीं ओले गिरने की भी खबर है. हालांकि बारिश के कारण दिन का तापमान गिर गया और लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्‍ली में सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है.

मौसम विभाग ने एक पहले बताया था कि दिल्‍ली और आसपास के शहरों में बादल छाए रहने और हल्‍की बारिश की संभावना है. सोमवार को बदले मौसम, तेज हवाओं और बारिश के कारण भाई वीर सिंह मार्ग पर कई पेड़ उखड़ गए या आंशिक रूप से न दिन में शहर में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया था. बारिश के बाद दिल्ली के भाई वीर सिंह मार्ग, कनाट प्‍लेस सहित कई इलाकों में कई पेड़ गिर गए. मौसम को देखते हुए दिल्‍ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. पुलिस का कहना है कि रेलवे अंडरपास पुल प्रह्लादपुर पर जलभराव हो गया है, ऐसे में एमबी रोड पर जाने से बचना चाहिए, यहां ट्रेफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

