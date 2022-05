हैदराबाद में भारी बारिश, सड़कों पर चली रबर बोट, वायरल हो रहा वीडियो

हैदराबाद. तेलंगाना (Telangana) के कई शहरों सहित हैदराबाद (Hyderabad) में बुधवार को भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए. हैदराबाद के कई हिस्‍सों में जलभराव के कारण सड़के पानी में पूरी तरह डूब गईं तो लोगों ने भी रबर बोट चलाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें लोगों को बोट राइडिंग करते हुए देखा जा सकता है. बीते एक सप्‍ताह से यहां बहुत तेज गर्मी और लू-लपट चल रही थी.

तेलंगाना स्‍टेट डेवलपमेंट प्‍लानिंग सोसाइटी ने बताया कि सिद्दीपुर जिले के हब्‍शीपुर में सबसे अधिक 108 मिमी बारिश दर्ज की गई है. वहीं हैदराबाद में बुधवार सुबह से ही तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण सीताराम पुरा, सिकंदराबाद छावनी और बेगमपेठ सहित कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने और कई जगह जलभराव हुआ. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हैदराबाद केंद्र ने बुधवार को अपने पूर्वानुमान में हल्‍की से मध्‍यम बारिश होने की सूचना दी थी. वहीं तेलंगाना में गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्‍यवाणी की थी. मौसम विभाग ने कहा है कि अभी प्रीमानसून हैदराबाद से दूर है.

#WATCH | Telangana: People were seen using inflatable rubber boat after several areas in Hyderabad city got waterlogged due to heavy rain pic.twitter.com/Svt1sdjKVX

