महाराष्ट्र, गोवा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 5 दिन होंगे भारी,  IMD ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में मुंबई और गोवा समेत कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में शनिवार-रविवार को भारी बारिश का अनुमान जताया है.

महाराष्ट्र में लगातार 4 दिनों से बारिश जारी है. आईएमडी ने अब मुंबई और गोवा में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र में 10 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान लोगों के समुद्र तट पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

