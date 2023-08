देहरादून. उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच देहरादून के मालदेवता में दून डिफेंस कॉलेज की इमारत सोमवार सुबह ढह गई. इमारत का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव के साथ बह गया. राज्य में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. रक्षा प्रशिक्षण अकादमी लालपुल के पास सोंग नदी के तट पर स्थित है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तराखंड के छह जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून और नैनीताल शामिल हैं.

राज्य में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई गई है. उत्तराखंड में आपदा नियंत्रण कक्ष ने कहा कि अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदियां रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. भूस्खलन के मलबे के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में कई स्थान अवरुद्ध हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, पीपलकोटी के पास मलबे के नीचे एक व्यक्ति के दबे होने की सूचना है.

VIDEO | Dehradun Defence College building in Uttarakhand’s Maldevta collapses amid incessant rainfall. More details are awaited.

