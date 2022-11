Video: कश्मीर में जमी मोटी बर्फ, सड़कों को खोलने में यूं जुटी BRO की टीम, देखें वीडियो

जम्मू-कश्मीर. जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है. कई सड़कों पर बर्फ जमा होने से आवागमन में ठप हो गया है. इसके बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से सड़कों पर जमी मोटी पर्त को हटाने का काम शुरू कर दिया है. उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस नौगाम सड़क पर जमी बर्फ को हटाया गया है. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीआरओ मुश्किल हालातों में भी बर्फ हटाने के काम में जुटी है.

ठंड के आते ही कश्मीर घाटी सफेद चमकीली चादर से ढकना शुरू हो गई है. पर्यटकों को यह प्राकृतिक चमक खूब भा रही है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अधिकांश इलाकों में अक्टूबर में ही बर्फ की मोटी पर्तें जमना शुरू हो जाती थीं. इस बार तापमान थोड़ा ज्यादा रहा है, जिस कारण नवंबर में बर्फबारी देखने को मिल रही है. जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में बर्फ गिरना शुरू हो गई है. इससे पहाड़ी वादियां सफेदी की चमक में खूबसूरत दिखने लगी हैं. कई सड़कों पर बर्फ जम गई है. इसी बीच उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस नौगाम सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई. इससे वहां से आवागमन रुक गया. जमी बर्फ को हटाया गया है. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की पूरी टीम बर्फ हटाने के लिए मैदान में उतर गई है. मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है.

#WATCH | J&K: Snow clearance on Bangus Nowgam road in Kupwara district of North Kashmir by Border Roads Organization (BRO) pic.twitter.com/AWr6mtnf0u

— ANI (@ANI) November 15, 2022